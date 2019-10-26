القيادي البطش يلتقي السفير العمادي

التقى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم برئيس لجنة الإعمار القطرية السفير محمد العمادي.

وحضر اللقاء عضو مكتب العلاقات الوطنية بالحركة الشيخ خضر حبيب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وضرورة استمرار الدعم القطري للمحاصرين في غزة.

وأوضح أن اللقاء ناقش استحداث وسائل وأدوات من شأنها توفير الدعم للمواطنين، سيّما أصحاب البيوت المهدمة وأصحاب الورش والمصانع والمزارعين الذين ما زالوا بانتظار من يقدم لهم العون بعد تدمير الاحتلال لمصانعهم في عدوان 2014.