ماذا عن المحجوبين من منحة 100 دولار القطرية؟

ابدى فلسطينيون من قطاع غزة تذمرهم الشديد نتيجة حجب اسمائهم من المنحة القطرية 100 لشهر 10 اكتوبر 2019، فعلى الرغم من أنَّ رابط الـ 100 دولار أسعد الكثيرين إلا أنه أبكى الكثيرين أيضاً ممن حجبت اسمائهم من رابط 100 دولار القطرية.

وابدى غزيون غضبهم الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي بعد ان اظهر رابط فحص المنحة القطرية حجب اسمائهم، ما اضطرهم ليوجهوا مطالباتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية للعمل الجاد لإدراج اسمائهم ضمن طرود غذائية أو في كشوفات ملحقة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

رابط فحص الـ 100 دولار القطرية

ولا يعلم عدد الذين حجبت اسمائهم من الكشوفات القطرية، وما هي الاسباب الحقيقية لحجب بعض الاسماء من الكشوفات، وسط مطالبات بضرورة شملهم بكشوفات المنحة القادمة، أو بكشوفات ملحقة.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات رابط الـ 100 دولار لـ 75 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، في اعقاب اعلان السفير محمد العمادي صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في غزة يوم الأحد القادم.

رابط فحص الـ 100 دولار القطرية