المنحة القطرية: رابط فحص 100 دولار .. ماذا عن المحجوبين!

على الرغم من مرور يوم كامل من تفعيل وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في قطاع غزة لرابط 100 دولار القطرية الجديد اكتوبر 2019، إلا أنَّ المواطنين في قطاع غزة مستمرين بالبحث عن اسمائهم، ما يشي بحالة العوز الشديد الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة.

وعلى الرغم من أنَّ رابط الـ 100 دولار أسعد كثيرين ممن وجدوا اسمائهم داخل ذلك الرابط، إلا أنه خيب ظنَّ الكثيرين الذين حجبت اسمائهم.

وابدى فلسطينيون من قطاع غزة تذمرهم من حجب اسمائهم على صفحات "السوشال ميديا"، داعين وزارة الشؤون الاجتماعي إلى العمل الجاد لإدراج اسمائهم ضمن طرود غذائية أو في كشوفات ملحقة.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات رابط الـ 100 دولار لـ 75 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، في اعقاب اعلان السفير محمد العمادي صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في غزة يوم الأحد القادم.