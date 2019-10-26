اعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر جديدة

اتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت، قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الـ27 من أكتوبر عام 2019.

ووفقًا لوسائل الاعلام المصري فإن نص القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2019 على أنه "تعلن حالة الطوارئ في جميع البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وكان الرئيس المصري قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد في التاسع من إبريل من العام 2017 لمدة ثلاثة أشهر، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا، شمال القاهرة، وأوقعا 45 قتيلا.

ومنذ ذلك التاريخ يتم تمديد حالة الطوارئ في مصر لفترات مماثلة.