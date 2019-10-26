اجتماع طارئ غدًا لبحث أزمة مستشفيات القدس

أعلن المتحدث باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم مساء اليوم السبت، أن اجتماعًا طارئًا سيعقد غدًا الأحد برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة ووزيرة الصحة مي الكيلة.

وأوضح ملحم، أن الاجتماع الطارئ لرئيس الحكومة والوزراء لبحث قضية متعلقة بمستشفيات القدس المحتلة.

وتشهد مستشفيات القدس المحتلة أزمة مالية صعبة جدًا منذ السنوات الماضية مما أدى لتراكم الديون على الوزارة وخاصة في مستشفى المطلع التي أعلن مديرها التنفيذي د. وليد نمور توقف المستشفى عن استقبال المرضى وخاصة المرضى الجدد الذين يحتاجون الى العلاجات الكيماوية باهظة الثمن وغير ذلك، والتي هي بالأساس غير متوفرة في مخازن المستشفى نتيجة الازمة المالية.