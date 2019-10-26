أخر تطورات حالة الطقس والمنخفض الجوي خلال الساعات القادمة

لا يزال المواطنون في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة يترقبون حالة الطقس اليوم بشكل كبير في ظل الأنباء التي تواردت من الجمهورية المصرية بوفاة عدد من المواطنين ومنهم الطفلة مروة جراء الغرق بمياه الأمطار.

وبدأ منخفض جوي عميق منذ أيام عدة في منطقة الشرق الأوسط، مما أثر على حالة الطقس في بعض البلدان العربية التي غرقت بمياه الأمطار وأدت إلى وفاة بعض المواطنين، وعلى إثرها رفع جهاز الدفاع المدني والبلديات في قطاع غزة حالة الجهوزية لمواجهة حالة الطقس والمنخفض الجوية خشية من وقوع أحداث لا يحمد عقباها.

الراصد الجوي أيمن المصري، توقع بان الساعات القادمة ستشهد ذروة المنخفض الجوي وستتساقط أمطار غزيرة جدًا في مناطق قطاع غزة، محذرًا من غرق بعض المناطق خاصة النقب المحتل وذلك بارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وأوضح المصري لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأمطار ستتواصل حتى صباح غدً الأحد، قائلًا: "بعض المناطق المنخفضة قد تشهد الليلة أخطرًا كبيرًة من تشكل السيول بسبب ذروة المنخفض الذي يستدعي من الأجهزة المسؤولة الاستعداد الجيد لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

ويرى الراصد الجوي أن الطقس سيبقى باردًا جدًا خلال الساعات القادمة، وسيتحسن ظهر غدًا الأحد أما درجات الحرارة ستبقى كما هي مع احتمال سقوط الأمطار في أجزاء متفرقة من الأراضي الفلسطينية وقد تشهد بعض المناطق غزارة في سقوط الأمطار.

وحسب العديد من النماذج التصويرية التي تم التقاطها للأرصاد الجوية، فإن معظم الأمطار التي قد تتجاوز كمياتها 350 ملم وهو رقم نادر، ستهطل داخل مياه البحر الأبيض المتوسط وستتأثر فلسطين بأمطار غزيرة وخاصة في مناطقة النقب المحتل.

ومن المتوقع أن تبقى البلاد يوم غد الأحد تحت تأثير المنخفض الجوي من عدم الاستقرار وتتساقط الأمطار المتفرقة في مناطق مختلفة من شمال ووسط وجنوب البلاد واجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح في مختلف المناطق.

الدفاع المدني في فلسطين أعلن استعداده لاستقبال فصل الشتاء وأعد خطة طوارئ مدروسة وموضوعة مسبقاً للتعامل مع المنخفضات الجوية القوية.

وقد أكد الدفاع المدني على لسان المتحدث باسمه المقدم رائد دهشان، على انتهاء طواقمه من الاستعدادات والتجهيزات الكافية، لمتابعة هذه الفصل، موضحًا أنّ قيادة لجنة الطوارئ في الدفاع المدني عَقدت اجتماعًا منذُ الصباح الباكر، لمتابعة أحداث الطقس على مدار الساعة.

وقال في تصريح سابق لفلسطين اليوم" إنّ غرف العمليات العاملة في محافظات القطاع الخمس، تَضخ البيانات والمعلومات للجنة الطوارئ بشكل مباشر، كي يتسنى لها إعطاء الأوامر في التعامل مع معطيات الشتاء في حماية المواطنين.

وأوصى الدهشان، جميع المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات والنصائح الصادرة عن الدفاع المدني في التعامل مع المنخفضات الجوية، وضرورة التواصل على الرقم المجاني 102 بالوقت المناسب التي يُتيح لطواقمه الوصول إلى الإمكان بسرعة، وقبل حدوث أي مكروه لدى الأهالي.

وطالب، من ربّات البيوت التعامل بشكل حِذر مع الكهرباء داخل المنزل، والابتعاد عن كابلات الكهرباء التي تُمد بشكل عشوائي ومنخفض فوق البيوت وفي الشوارع الضيقة، مع ضرورة الاتصال مع جهات الاختصاص للتعامل معها في درء الخطر، بالإضافة إلى عدم إسراف المياه وإفراغ الخزانات؛ لكي لا تتطاير بفعل الرياح.

كما، حذر السائقين من تفقد مركباتهم العمومية بشكل جيد، مع عدم التهور في السرعات الزائدة والدخول في المناطق المنخفضة التي تتبرك فيها مياه الامطار بشكل كبير، موصيًا بعدم إيقاد النار في المناطق المغلقة، التي تسبب في نقص الاكسجين، وحالات الاختناق.

ويعود سبب المنخفض الجوي وحالة الطقس وفقًا لموقع طقس فلسطين إلى سيطرة مرتفع جوي ضخم يضرب أوروبا ويمتد من إفريقيا، في حين يتموضع حوض علوي بارد نسبياً فوق شرق البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطين وشمال مصر، بالتزامن مع امتداد لمنخفض سطحي من الجنوب والشرق، مما يؤدي الى تشكل منخفض جوي ونشوء تفاعل قوي وعنيف وذلك بسبب احترار مياه البحر المتوسط فوق المعدل أيضاً.