الفيل الأرزق 2 تتخطى أرباحه الـ100 مليون جنيه

يواصل الفيلم المصري "الفيل الأزرق 2" نجاحه الكبير الذي تخطت أرباحه ما يفوق الـ100 مليون جنيه، حيث ما زالت السينما المصرية تعرض الفيلم بعد مرور نحو 3 أشهر على بداية عرض الأول.

ولمن لا يعرف قصة الفيلم، تدور أحداث الفيل الأزرق 2 حول عودة الدكتور يحيى إلى قسم غرب حريم ليواجه مريضة نفسية قتلت زوجها وابنتها، ويحاول الدكتور "يحيى" حل لغز القضية.

يشار إلى أن الجزء الأول والثاني في فيلم الفيل الأزرق شجّع على استئناف السلسلة بتصوير جزء ثالث، والفيلم للكاتب أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، بمشاركة فنانين كبار بينهم كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا وإياد نصار.

الجدير بالذكر أن فيلم "الفيل الأزرق" يعرض في عدد من السينمات حتى الوقت الحالي وهي "صن سيتي، سيتي ستارز، أمريكانا بلازا، جلاكسي سينبلكس مول العرب، نايل سيتي، سان ستيفانو مول، داندي مول، مول مصر".