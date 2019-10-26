حرائق هائلة تتسبب بإجلاء عشرات الآلاف في كاليفورنيا

تسببت الحرائق المتواصلة منذ مساء الجمعة في إجلاء عشرات الآلاف وانقطاع الكهرباء والغاز عن الملايين في مقاطعتين بولاية كاليفرونيا الأمريكية.

وقالت الأرصاد الجوية الأمريكية، إن درجات الحرارة التي تصل إلى ثلاثين درجة مئوية مع نسبة رطوبة منخفضة ستقترن برياح يمكن أن تصل سرعتها إلى مائة كيلومتر في الساعة ما يخلق ظروفاً مؤاتية تؤجج الحرائق وتسهم في انتشارها السريع.

وأضافت وسائل إعلامية، إن هذه الحرائق في لوس انجلوس تهدد آلاف المساكن السلطات على طلب إخلاء منازل نحو خمسين ألف شخص، وبقيت منطقة لوس أنجلوس التي تعد 81 مليون نسمة في حالة إنذار أحمر حتى مساء أمس والأحوال الجوية مؤاتية للحرائق.

وأشارت إلى أن السلطات توجهت إلى كل المنازل في مدينة سانتا كلاريتا الواقعة على بعد خمسين كيلومتراً من لوس أنجلوس لتحذير السكان من تقدم ألسنة اللهب وطلبت منهم المغادرة.

وأوضحت السلطات أنه لم يتم مساء أمس احتواء حريق (تيك فاير) قرب سانتا كلاريتا إلا بنسبة 10 بالمئة، حيث أتى على مساحة أربعة آلاف هكتار في الأراضي.





