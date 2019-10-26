مصرع 10 أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة في اليابان

لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها اليابان، بعد أسبوعين فقط من هبوب إعصار "هاغيبيس"، فيما أدرج 3 آخرين في قائمة المفقودين.

ووفق السلطات اليابانية، فقد، أسفرت انزلاقات للتربة وسيول عن مصرع تسعة أشخاص، بينهم مسنان عثر عليهما غارقين بسيارتيهما، في منطقة شيبا في جنوب-شرق طوكيو.

وأظهرت صور جوية عمال إنقاذ أثناء إزالتهم حطام منزلين في قطاع ضمن هذه المنطقة التي نكبتها السيول.

وقال مسؤول في الإطفاء، إنه عُثر على جثة امرأة تبلغ 40 عاماً قرب شاطئ فوكوشيما (شرق)، فيما بدأ غواصون من الشرطة عمليات بحث عن 3 مفقودين.