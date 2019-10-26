مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون معمرة في بيت لحم

قام مجموعة من المستوطنون اليوم السبت بقطع 25 شجرة زيتون معمرة في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.

وقال هاني فنون رئيس بلدية نحالين أن مجموعة من المستوطنين قاموا بقطع 25 شجرة زيتون معمرة من أرض تعود ملكيتها للمواطنين يوسف وعبد المطلب فنون في منطقة الجمجوم جنوب البلدة.

وأضاف فنون أن المستوطنون قاموا بكتابة عبارات تهديدية للمزارعين من دخول تلك الأراضي وأنهم يدعون أن ملكية تلك الأراضي تعود لهم.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أراضي منطقة الجمجوم لاعتداءات المستوطنين، وأن قوات الاحتلال أقامت بوابة حديدية على مدخل تلك الأراضي مما أجبر أصحابها لاتباع طرق وعرة للوصول الى أراضيهم.