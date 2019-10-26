هكذا توفيت مروة ضحية الامطار في القاهرة

توفيت قبل أيام الطفلة مروة 10 أعوام والتي غرقت في مياه الأمطار بعد صعقة كهربائية في مدينة العاشر من رمضان في العاصمة المصرية القاهرة.

بقيت مروة غارقة في مياه الأمطار لمدة 30 دقيقة دون أن يتمكن أحد من المواطنين انقاذها بسبب الصاعقة الكهربائية، وخلال تلك المدة حاول بعض المواطنين المصريين فصل التيار الكهربائي إلا أنهم فشلوا في ذلك واستمروا قرابة نصف ساعة ينتظرون حتى تم فصلها من الشركة.

بدأت قصة وفاة الطفلة مروة عندما عادت من أحد دروسها بصحبة زميلتها، وأثناء محاولتها تفادي بركة من مياه الأمطار تجاوز ارتفاعها 25 سم تخطت رصيف الطريق، عن طريق الإمساك بأحد أعمدة الكهرباء، إلا أن العمود الذي حاولت التعلق به لينقذها، أودي بحياتها وألقى بها في البركة بسبب الماس الكهربائي.

والد ضحية الامطار مروة قال خرجت من المنزل حافي القدمين مع صوت الاستغاثة ليتفاجأ بمروة تصارع صدمات الكهرباء الأمر الذي أحزنه كثيرًا، وقال: "اتصلت بالنجدة لمطالبتهم بقطع الكهرباء لإخراج الجثة، ورغم مرور 30 دقيقة على الواقعة، لم ينفصل التيار ولم يجد بدًا من البحث عن وسيلة أخرى ليقترح أحد الحضور إحضار (لودر) والذي بدوره انتقل إلى البركة لرفع الجثة، وبمجرد دخوله أبلغنا أحد الأشخاص بقطع التيار الكهربائي فدخلنا إلى البركة مسرعين لانتشال ابنتي التي أصبحت جثة هامدة في حضور النجدة".

ورغم ان مروة فقدت حياتها وهي تصارع الصدمات الكهربائية إلا أن والدها صابر كان يتمسك بالأمل فذهب بها برفقة قوات الأمن إلى المستشفى التي أعلنت وفاتها.

وناشد والد مروة المسؤولين جميعًا بإجراء تحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين سواء مسؤولي وزارة الكهرباء أو جهاز العاشر من رمضان، مضيفا أن لديه أمنية يرغب في نقلها إلى رئاسة الجمهورية بتغيير اسم مدرسة نجلته من مدرسة الشهداء إلى مدرسة الشهيدة مروة صابر؛ لأنها شهيدة وضحية للإهمال.