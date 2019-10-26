نيابة الاحتلال تحدد موقفها من اتهام نتنياهو؟

تحدد ما تسمى النيابة "الاسرائيلية" موقفها من اتهام نتنياهو خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مكتب المستشار القانوني للحكومة "الاسرائيلية".

ووفق القناة 11 العبرية، ستبدأ نيابة الاحتلال بدراسة المواد التي سلمها محامو الدفاع عن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" المؤقت، بنيامين نتنياهو، خلال جلسات الاستماع في ملفات التحقيق الثلاثة المنسوبة لرئيس الوزراء.

وأفادت مصادر قضائية للقناة، بأن قرار تقديم لائحة اتهام او أكثر ضد نتنياهو من عدمه سيصدر منتصف الشهر القادم نوفمبر/تشرين الثاني.

ورجحت المصادر ذاتها، ألا يكون هناك اي تغيير جوهري في القرار بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في اعقاب جلسات الاستماع.

ردّا على ذلك، قال ديوان رئيس الوزراء "الاسرائيلي" المؤقت نتنياهو: "إن فترة النظر في ملفات من هذا القبيل في النيابة العامة تستغرق عادة ما بين اربعة اشهر وعام كامل او اكثر ومن الغريب ان يتخذ القرار في ملفات رئيس الوزراء في عضون شهر مما يدل على عدم صفاء النية لدى النيابة ومكتب المستشار القانوني".