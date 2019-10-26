5 إصابات واحتجاز صحفيين جراء قمع الاحتلال لمسيرة سلمية بالأغوار

أصيب خمسة مواطنين، اليوم السبت، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، لتفريق المشاركين في المسيرة السلمية التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحركة التحرير الوطني "فتح" في طوباس، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بحالات اختناق، إضافة إلى إصابة مسن برضوض بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات احتجزت عددا من الطواقم الصحفية، ومنعتها من التغطية، كما احتجزت سيارة اسعاف واستولت على مفاتيحها.

الجدير بالذكر أن منطقة الحمة تتعرض لاعتداءات من قبل المستوطنين الذين يهاجمون الرعاة ويطردونهم منها بشكل يومي.