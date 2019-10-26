د. مشتهى يطالب بتشكيل لجان نقابية نصرة لمواقف النقابيين

طالب رئيس الاتحاد الإسلامي للنقابات المهنية الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد مُشتهى، بتشكيل لجان نقابية نصرة لمواقف النقابيين ودعم صمودهم في مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا د. مشتهى، إلى خلق إطار واحد مشترك تحت قبة واحدة ممثل فيها جميع القوى السياسية، يكون برامجها وأجندتها موجهة تجاه النقابيين والعمال والمجتمع الفلسطيني بهدف تحشيد كل الطاقات النقابية الفلسطينية والعربية والإسلامية لدعم النقابيين.

وجاءت كلمة د. مشتهى خلال المؤتمر الخامس للنقابات المهنيَّة بالاتِّحاد الإسلامي، الذي عُقد بمدينة غزة، تحت عنوان: "النقابات المهنية .. معًا وسويًّا نحو القدس".

وأكد على أهمية توحُّد البرنامج النقابي العام وأن لا يتم فرض البرنامج النقابي العام على الخاص، قائلًا: "المهنيون والعمال لا يهتمُّون للبرامج النقابية الخاصة بل يهتمون بالبرامج النقابية التي تهمهم، ويتطلعون لتحقيق مطالبهم".

كما دعا إلى عقد لقاء مُوسَّع لمناقشة العمل النقابي سواء كانوا مهنيين أو عمال، بمشاركة كل القوى السياسية التي تسعى لتلبية مطالب النقابيين.