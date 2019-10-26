شركة القدس تحذر من القطع المبرمج للكهرباء "الإسرائيلية"

حذرت شركة كهرباء القدس من تنفيذ إسرائيل المرحلة الثانية من عمليات القطع التي ستبدأ في السابع عشر من الشهر المقبل، مشيرة إلى ان "إسرائيل" ستقوم بقطع مبرمج لثلاثة خطوط لنفس المحافظة في التاريخ والوقت ذاته، وذلك لمنع كهرباء القدس من امكانية تدوير الأحمال.

وقال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، إن كهرباء "إسرائيل" بهذا الاجراء تنتهك كافة الاعراف والقوانين الدولية وتنتهج سياسة العقاب الجماعي، وهذا ستكون له تبعات خطيرة، خاصة مع دخولنا فصل الشتاء وحاجة المشتركين للكهرباء، فنحن تحت احتلال وعلى اسرائيل ان تتحمل تبعاته، وعلينا كشعب عدم السكوت عن ذلك.

وأضاف في بيان صحفي، إلى أن إدارة شركة كهرباء محافظة القدس تواصل لقاءاتها، واجتماعاتها، استمرارا للجهود في سبيل إيجاد الحلول للخروج من أزمة الكهرباء الراهنة في مناطق امتياز الشركة، مؤكدا أنه طيلة الأسبوع الماضي عقدت اجتماعات ماراثونية مع اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بإيعاز من رئيس الوزراء محمد اشتية، في سبيل الخروج بحلول فعالة للأزمة.

وأشار العمري، إلى ان هناك حرصا كاملا من كافة الأطراف للحفاظ على الشركة واستمراريتها، كرمز وطني في مدينة القدس وصون حقوقها وحقوق العاملين فيها، وهناك تفهم للتحديات، وتلقينا وعودا لحل الأزمة لا سيما الأمور المتعلقة بالقضاء، والسرقات، وموضوع ديون المخيمات بشكل يصون حقوق وكرامة الجميع.

وبيّن، أن كهرباء القدس بدأت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المصاريف، أولها: وقف توزيع مخصصات المساهمين، ووقف التوظيف بالمطلق إلا للضرورة القصوى، كذلك وقف الترقيات في الشركة.

ولفت إلى أنه تم إيقاف مشاريع الاستثمار، باستثناء ما يساهم في تطوير الشبكات الكهربائية للحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي.