الرابطة تنظم مهرجًا بذكرى الشقاقي في مدرسة جمال عبد الناصر شرق غزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي -إقليم غزة- مهرجانًا طلابيًا بذكرى استشهاد الدكتور المؤسس فتحيى الشقاقي في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية شرق مدينة غزة.

وحضر المهرجان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب والموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني، إضافة إلى مشاركة مدير مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الأستاذ جميل الحرازين، ومسؤول ملف المدارس بالقطاع الأستاذ جلال بصل ومسؤول إقليم غزة الأستاذ سعيد العرقان.

الشيخ خضر حبيب أكد على ضرورة تجديد العهد وإكمال مسير الشهداء فهو طريق تحرير فلسطين من دنس الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الشهيد فتحي الشقاقي هو أول من ألتزم بصدق وعده بقوله لا تصدقوني إلا إذا رأيتموني شهيدا".

وحث الشيخ خضر حبيب الطلبة إلى التمسك بالعلم، مشددًا أنه سلاح فتاك لردع الاحتلال الإسرائيلي، فالمثقف أول من يقاوم وأخر من ينكسر كما قال الدكتور الشقاقي.

أمام مدير المدرسة جميل الحرازين، تحدث عن صفات الشهيد الشقاقي وعن تمسكه بالعلم وبقضية فلسطين كقضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية، قائًلا: "رغم كل الصعوبات والعقبات الكبيرة التي واجهها بحياته إلا أن الدكتور الشقاقي لم يتوان لحظة في خدمة الدين والوطن".

وقدم الحرازين شكره إلى الرابطة الإسلامية على جهوده في خدمة الطلبة وانجاح المسيرة التعليمية، مؤكدًا أنها دائما تكون المساند الأول في ميدان العلم والتعلم.











