الدفاع المدني يستعد لفصل الشتاء وإرشادات مهمة لحماية المواطنين

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، رائد دهشان، أنّ جهازه أعدّ خطة طوارئ مدروسة وموضوعة مسبقاً لاستقبال فصل الشتاء الجديد، والتعامل مع المنخفضات الجوية القوية، مؤكدًا على انتهاء طواقمه من الاستعدادات والتجهيزات الكافية، لمتابعة هذه الفصل.

وأوضح الدهشان خلال حديثه مع "وكالة فلسطين الإخبارية"، أنّ قيادة لجنة الطوارئ في الدفاع المدني عَقدت اجتماعًا منذُ الصباح الباكر، لمتابعة أحداث الطقس على مدار الساعة، كما أنّ غرف العمليات العاملة في محافظات القطاع الخمس، تَضح البيانات والمعلومات للجنة بشكل مباشر، كي يتسنى لها إعطاء الأوامر في التعامل مع معطيات الشتاء في حماية المواطنين.

وتتأثر مناطق فلسطين كافة، وخاصةً قطاع غزة، من المنخفض الجوي الذي أطلق عليه "الوحش" المداري" المشبع برطوبة هائلة تصل إلى 100 ملم قادمة من مصر، وتبدأ ذروته اليوم، وسط تحذيرات من غزارة كميات مياه الامطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والبرقية ورياح قوية.

وأوصى المتحدث، جميع المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات والنصائح الصادرة عن الدفاع المدني في التعامل مع المنخفضات الجوية، وضرورة التواصل على الرقم المجاني 102 بالوقت المناسب التي يُتيح لطواقمه الوصول إلى الإمكان بسرعة، وقبل حدوث أي مكروه لدى الأهالي.

وطالب، من ربّات البيوت التعامل بشكل حِذر مع الكهرباء داخل المنزل، والابتعاد عن كابلات الكهرباء التي تُمد بشكل عشوائي ومنخفض فوق البيوت وفي الشوارع الضيقة، مع ضرورة الاتصال مع جهات الاختصاص للتعامل معها في درء الخطر، بالإضافة إلى عدم إسراف المياه وإفراغ الخزانات؛ لكي لا تتطاير بفعل الرياح.

ودعا الدهشان، الأهالي إلى تفقد أسقف منازلهم وإزالة الأشياء غير الضرورية، مع تثبيت الأغراض القابلة للتطاير قبل بدء فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم إخراج أبنائهم في ساعات الليل وقت سقوط الامطار، أو الاصطحاب معهم.

كما، حذر السائقين من تفقد مركباتهم العمومية بشكل جيد، مع عدم التهور في السرعات الزائدة والدخول في المناطق المنخفضة التي تتبرك فيها مياه الامطار بشكل كبير، موصيًا بعدم إيقاد النار في المناطق المغلقة، التي تسبب في نقص الاكسجين، وحالات الاختناق.

وبخصوص أولياء أمور الطلبة، أوصى الدهشان، مرافقة ابنائهم الطلبة، أثناء الذهاب إلى المدارس، وتوجيههم إلى اتباع وسيّر شوارع وطرق آمنة، مشيرًا إلى أنّ انتظام دوام المدارس تحددها وزارة التربية والتعليم، داعيًا إلى تتبع موقعهم الالكتروني.

"أنّ بعض المشاريع الجديدة في البنية التحية، التي رُصّت الصيف الماضي، ساعدت على إيجاد حل جذري"، ويوضح متحدث الدفاع المدني، أنّ تطوير بركتي الشيخ رضوان وعزقولة وسط مدينة غزة، منعتا من إدخال المنطقة في دوامة تأثير المنخفضات الجوية.

وعن الإمكانات الخاصة بالدفاع المدني والتي تبدو بسيطة، بينّ الدهشان، انّ هنالك عجز في توفير بعض الأدوات والمعدات لديهم، بسبب منع الاحتلال إدخالها إلى القطاع، تحت حجج واهية؛ ولكن هنالك استعدادات واضحة للتعامل مع المنخفضات جوية من قبل طواقمها ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال.