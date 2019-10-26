الأشغال بغزة ترفع حالة الجهوزية لمواجهة المنخفض الجوي

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان أن وزارته رفعت حالة الجهوزية والاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع.

وقال م. سرحان أن وزارته تشرف على اللجنة الحكومة العليا للطوارئ، حيث تم عقد اجتماعا مع الهيئات الحكومية المختلفة لمناقشة الاستعداد لمواجهة أية طوارئ تنجم عن أي منخفض جوي يتعرض له قطاع غزة .

وأكد م. سرحان على أن طواقم الوزارة الفنية وفرق الطوارئ التابعة للوزارة قام بتنظيف مصارف شارعي صلاح الدين والرشيد تحسبا لأية طارئ.

وأوضح م. سرحان أن طواقم وزارة الأشغال العامة قامت بصيانة رقعة أرضية قبل جسر وادي غزة واعادة تأهليها من جديد حيث استمر العمل فيها حتى ساعات متأخرة من الليل وذلك منعا للحوادث وحفاظا على سلامة المواطنين .

ووجه وكيل الوزارة م. سرحان شكره لكافة الطواقم الحكومية والهيئات البلدية والمحلية على جهودها وعملها الدؤوب في مواجهة أحوال الطوارئ والتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني .