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بيكيه ينشر رقم هاتفه ويستقبل الرسائل خلال دقائق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:28 - 26 أكتوبر 2019
بيكيه بيكيه
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بيكيه النجم الإسباني جيرارد ، مدافع برشلونة نشر رقم هاتفه المحمول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهدى تذاكر لحضور مباراة الافتتاح في بطولة كأس ديفيز للتنس لمشجع تحدث معه هاتفيا.

وتقوم شركة كوزموس التي يملكها بيكيه بتنظيم النسخة الجديدة من بطولة كأس ديفيز.

وكتب بيكيه على حساباته الرسمية على "تويتر وانستغرام": "في إطار التعاون مع فريق كأس ديفيز، إذا احتجتم أي شيء، سأترك لكم رقم هاتفي 0034649500001".

لتنهال المكالمات والرسائل على هاتف المدافع في عدة دقائق ليستقبل ما يقرب من 7 آلاف مكالمة هاتفية.

وأشار اللاعب البالغ 32 عاما إلى أنه تحدث مع مشجع مدريدي يدعى خوسيه، و قام بإهدائه تذاكر لحضور افتتاح كأس ديفيز، البطولة التي ستحتضنها العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

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