الشيخ عدنان: قعدان وصحبه سينتصرون باستمرار شعلة المواجهة

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، أن الشيخ القائد طارق قعدان وصحبه الأسرى سينتصرون باستمرار شعلة المواجهة واتقادها في مواجهة المحتل.

وأكد عدنان في تصريح له في الذكرى السنوية الرابعة والعشرون لاستشهاد الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي، أن روحه الطاهرة تظلنا في مسيرة جهاد شعبنا الفلسطيني ضد المحتل الغاشم.

وحيا عدنان، في ذكرى الشهيد المعلم الشقاقي ذويه ومحبيه ومريديه وذوي من ساروا على دربه مجاهدين من الشهداء والأسرى والجرحى، مديناً له وللرعيل الأول بالمعرفة والربط بين الإسلام والجهاد وفلسطين.

وقال عدنان:" في ذكرى الفارس فتحي الشقاقي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا وهو راضٍ عنا غير مبدلين ولا مفرطين بوصايا سادتنا الشهداء وصحبهم الأسرى، ونترحم عليه وكل سادتنا ممن مضوا مع سبق الإصرار يحيون ذكراه بصمتهم ومحياتهم الأطهر والأجمل ولكن بصدد فعل يجلجل في المعمورة بأن هناك شعب ينشد الحرية لأرضه وأقصاه ومقدساته في فلسطين ولا يغلُه المهر."

وأضاف الشيخ عدنان: "ينتصر شعبنا برباط أهلنا المقدسيين وصمود أهلنا في غزة والضفة والداخل المحتل وتطلع أهلنا في الشتات ليوم التحرير والعودة في ذكرى الشقاقي".