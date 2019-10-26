صرف الـ100 دولار في غزة يُغضب رام الله

شنت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله اليوم السبت ، هجوماً لاذعاً على غزة ، وخاصة بعد الاعلان عن صرف 100 دولار على 75 الف عائلة فقيرة في قطاع غزة .

وقالت التنمية الاجتماعية برام الله خلال تصريحات لها : لا علم للوزارة من قريب او بعيد بال100 دولار التي سيتم صرفها لـ 75 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، غداً الأحد .

ورفضت الوزارة ان يتم زج اسمها في المنحة القطرية والـ100 دولار ، وتابعت: "لم يتم التنسيق معها، ولا مع الحكومة في كل ما له علاقة بصرف المنحة القطرية بقطاع غزة".

واضافت الوزارة " لم يتم التنسق معنا، وعليهم بأن لا يزجوا باسم الوزارة في المنح القطرية" ،

السفير القطري محمد العمادي، اعلن بأن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد، بحسب بيان اللجنة القطرية.

المنحة القطرية او ما يطلق عليها بالـ100 دولار تصرف للمرة التاسعة على التوالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة 0