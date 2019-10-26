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وفد من الجهاد يزور عائلتي الشهيدين لؤي السعدي وخالد حسين في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 12:55 - 26 أكتوبر 2019
الشهيد لؤي السعدي الشهيد لؤي السعدي
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زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عائلتي الشهيدين لؤي جهاد السعدي وخالد رايق حسين في محافظة طولكرم.

وأثنت عائلتي الشهيدين، وفد حركة الجهاد على زيارتهم، فيما استحضر الزيارة الإنجاز الجهادي للشهيدين لؤي جهاد السعدي وخالد رايق حسين في محافظة طولكرم، في مقارعة الاحتلال على أسس ومبادئ التي طرحها الأمين العام للحركة د. فتحي الشقاقي.

ومن جدير بالذكر، أن الاحتلال "الإسرائيلي" اغتال الشهيد القائد لؤي جهاد السعدي بعد محاصرته لمنزل الشهيد، برفقه صديقه الشهيد ماجد الأشقر، وذلك يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2005.

واغتالت قوات الاحتلال الشهيد القائد خالد حسين برفقة الشهيد محمد جوابرة من سكان بلدة كفر راعي في جنين، بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2007م.

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