الطقس يضع العائلات في حيرة بين ملابس الشتاء والخريف

الطقس يعود مجدداً ليضع العائلات الفلسطينية والعربية ، في حيرة بشأن اختيار الملابس بين الشتاء والخريف مع التقلبات الجوية ، وخاصة ان الأجواء شبه الحارة والمعتدلة لاتزال تسيطر على المنطقة ، في حين ان التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة ، يضع العائلات في حيرة للحافظ على ابنائها من التقلبات الجوية .

كيف يمكن أن تتجنبي وأطفالك التعرض للبرد ونزلاته، ومع الاهتمام بالطعام الصحي وعدم التعرض لتيار هواء بارد وغير ذلك تظهر أهمية الملابس الثقيلة أو الخفيفة في ذلك. لكن الحيرة الكبرى هي تغير الجو فلا الملابس الشتوية تصلح ولا الصيفية تكفي فما العمل؟

العديد من النصائح منها : يجب أن يكون دولابك ودولاب أطفالك يحتوي على ملابس بينية أو ما تسمي ديمي سيزون، وهي الملابس المناسبة لفصل الخريف والربيع تحديدًا فهي ملابس أثقل من الملابس الصيفية نوعًا ما من حيث الخامة وأحيانًا من حيث التفصيلة والموديل كأن تكون ذات أكمام أطول وغير ذلك، لكنها في الوقت نفسه أخف من الملابس الشتوية الثقيلة. (بالخطوات:كيف ترتبين دولاب الملابس) كذلك يبدو بارزًا أهمية بعض الموديلات مثل الشتوي والذي يمكن ارتدائه للكبار والصغار لتدفئة منطقة الصدر والرقبة والتي تعتبر المنطقة التي قد تتعرض للبرد والهواء.

-ارتداء ملابس داخلية بلا أكمام لتدفئة تلك المنطقة ويجب اختيارها من القطن لئلا يشعر الصغير بالحر.

-الشال من القطع المهمة في دولابك ودولاب و خاصة في المرات التي تتأخرين فيها للعودة للمنزل.

-للأطفال الأقل عمرًا لا مانع من ترك جاكت احتياطي في السيارة مثلًا لارتدائه إذا شعرت ببرودة في الجو، وليكن من القطن.

-عليك اختيار ملابس توائم الوقت ففي النهار لا يزال الجو مائلًا للحرارة بينما يميل للبرودة ليلًا لذا اختيار الملابس مهم، وإن كنت ستظلين مع أسرتك يومًا كاملًا في الخارج فالجاكت والشال من أهم الاختيارات.

-القبعة أيضًا من القطع المهمة فهي تحميك من الشمس نهارًا ومن تيارات الهواء ليلًا عودي طفلك على شرب كوب من الماء قبل الخروج لتكون درجة حرارة الجسم مقاربة للخارج في البرودة، وليلطف الجسم في الحرارة احرصي على اختيار الملابس القطنية الثقيلة نوعًا ما.

مع زيادة البرودة زيدي من سمك الملابس أو من الطبقات حتى وصول فصل الشتاء وارتداء الملابس الشتوية تمامًا و احرصي على استخدام الجوارب القطنية لحفظ حرارة القدم جيدة وتشرب العرق إن وجد ولئلا تبرد قدما الصغير وعظامه.

وغيرها من التعليمات الخاصة بالحفاظ على الابناء من نزلات البرد ، وخاصة في ظل التقلبات الطقس وما يضع العائلات في حيرة.