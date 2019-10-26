6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

دَخل اليوم السبت، ستة أسرى فلسطينيين من الضفة المحتلة وقطاع غزة، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال "الاسرائيلي"، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة.

أفاد مكتب إعلام الاسرى، أنّ ستة أسرى دخلوا أعوماً جديدة خلف القضبان، وهم:

الأسير رائد محمود جميل الشيخ من شمال القطاع المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس، الأسير عبد الله ماهر علي قوقا (30 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، والأسير رياض عبد القادر راضي عرفات (44 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، والأسير عامر علي عبد اللطيف طنبور (35 عامًا) المحكوم بالسجن 25 وهم معتقلون منذ عام 2007، وأمضوا 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير مجدي أمين جلال جابر (35 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير ثائر عزمي محمد حسنية (43 عامًا) من مخيم جنين المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.