ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم السبت ، على الاحداث الدائرة في العاصمة العراقية التي خلفت العشرات من القتلى ومئات والجرحى مع تجدد احتجاجات العراق وحرق مقار حكومية و«حشدية» وحزبية.

عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم ، ركزت على الاخبار المحلية وتحسينات الاوضاع .

في عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم السبت ، والتي جاءت وفقا لما اوردته صحيفة الشرق الاوسط:

-قتلى ومئات الجرحى مع تجدد احتجاجات العراق... وحرق مقار حكومية و«حشدية» وحزبية

شهدت بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، أمس، موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الحالي ويتوقع استمرارها وتحولها إلى احتجاجات مفتوحة لحين الاستجابة لمطالب المحتجين المتمثلة في إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات عادلة برعاية المجتمع الدولي، كما يؤكد ذلك طيف واسع من المتظاهرين.

وأكد بيان المفوضية «امتناع دوائر وزارة الصحة عن تسهيل مهام فرق المفوضية الرصدية وتزويدهم بالإحصائيات الرسمية» وأعلنت عن «تسلم فرق الرصد والشكاوى التابعة للمفوضية الموجودة في ساحات الاحتجاج والتظاهر وفي مستشفيات ومراكز الصحة شكاوى بالانتهاكات والتعرض إلى الاعتداء».

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ومن عناوين اخبار الصحف السعودية:

صحيفة عكاظ

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صحيفة الرياض : عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم

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