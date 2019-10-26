طقس فلسطين : متى ستصل العاصفة المدارية لغزة ؟

عاصمة مصغرة ..عاصفة شبة مدارية ..عنوان الطقس اليوم للعديد من المواقع المهتمة بالأرصاد الجوية ، بشأن شكل وموعد بدء العاصفة كما تم الاطلاق عليها ، وشكل الخطر الذي يمكن ان تشكله العاصفة.

العديد من الصحف والمواقع العالمية والإقليمية نشرت خبراً عن اقتراب "إعصار" نحو فلسطين على هيئة عاصفة شبه مدارية أو عاصفة متوسطية ، والحقيقة أن الحدث بحد ذاته هو أمر استثنائي ، فما تشكًل في البحر هو فعلاً ليس بمنخفض تقليدي ،ولكنه ليس إعصاراً بمعنى الكلمة أو عاصفة مدارية أو شبه مدارية بالمعني الحرفي؛ وإنما عاصفة مصغرة تحمل بعض خصائص الأعاصير والعواصف المدارية من حيث دوران الرياح المستمر حول المركز في نظام مستقل بذاته ، ومن حيث تشكل السحب الرعدية الضخمة .

طقس اليوم ووفقا لما يتم رصده عبر الخرائط ، لا تملك أكثر من 20% من قوة وحجم تلك الأعاصير ، حيث يعتبر المسطح المائي في حوض شرق المتوسط صغيراً جداً إذا ما قورن بحجم المسطحات المائية الضخمة في المحيط الأطلسي والهندي والهادئ.

متى ستصل غزة

خلال ساعات الفجر ، اصبحت الغيوم قريبة جداً من حدود قطاع غزة ، حيث سيؤدي ذلك الى اشتداد كبير في سرعة الرياح التي قد تثير الأتربة ، وارتفاع في مستوى الأمواج البحرية على طول شواطئ شمال شرق مصر وسواحل جنوب ووسط فلسطين، كما تندفع سحب ركامية رعدية ضخمة بشكل أساسي نحو سيناء وجنوب فلسطين وصولاً الى الأجزاء الجنوبية من أواسط البلاد والتي قد تشمل معها أجزاء من قطاع غزة وأجزاء أخرى في وسط فلسطين ، الأمر الذي يؤدي الى هطول الأمطار الرعدية وتغطية السماء بسحب كبيرة اليوم السبت خصوصاً مع ساعات الظهر والمساء.

ومن المُحتمل أن تتشكل سحب رعدية في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً في الجبال بالتزامن مع بداية عبور العاصفة باتجاه الجنوب ، وذلك بفعل عدم الاستقرارية في الأجواء.

تحذيرات

روجت بعض المواقع ، إلا أن تأثيرات الحالة تستدعي الحذر وأخذ كافة الاحتياطيات خصوصاً في السواحل الجنوبية وكذلك ربما أجزاء من جنوب الضفة والوديان والمنحدرات الجنوبية الشرقية من البلاد ، حيث من المتوقع أن تهطل الأمطار الغزيرة تدريجياً خلال ساعات نهار اليوم السبت ابتداء من السواحل الجنوبية ومن ثم الى أجزاء من أواسط البلاد وجنوبها، وهناك خشية حقيقية من تشكل السيول وربما الفيضانات خصوصاً في المناطق التي تعاني من سوء أو انعدام البنية التحتية، كما يجب الانتباه من خطر شدة سرعة الرياح أحياناً خصوصاً في السواحل الجنوبية.

ويتوقع أن تضعف شدة العاصفة المصغرة مع عبورها اليابسة ولتصل جنوب الأردن لاحقاً ثم ينتهي تأثيرها المباشر في وقت متأخر من الليلة القادمة ، مع فرصة متكررة لتشكل سحب رعدية خلال يومي الأحد والاثنين خصوصاً فوق سلسلة الجبال نتيجة استمرار عدم الاستقرارية في الأجواء.

وتشير التحديثات الحالية الى أن فرصة الأمطار قد تتكرر يوم الثلاثاء القادم في بعض المناطق بمشيئة الله.