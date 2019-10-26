بدء التوقيت الشتوي في فلسطين.. لماذا التغيير؟

بدأت فلسطين الليلة الماضية، العمل وفق التوقيت الشتوي، حيث جرى تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف ليلة الجمعة / السبت.

ويأتي تأخير عقارب الساعة، بعد أن انتهى العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، السبت الموافق 30 مارس 2019، وجرى حينها تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

يشار إلى أن فلسطين تعمل بنظامي التوقيت الشتوي والصيفي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، ويبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، عبر تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم العودة للتوقيت الشتوي مع بداية فصل الخريف.

والتوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف. الهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

وتنبُعُ ظاهرة ازدياد ساعات النهار في موسمي الربيع والصيف وتقلُّصها في الخريف والشتاء من ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23.4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس.

ويكبر الفرق بين طول النَّهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً بتلاؤمٍ مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية بالكاد فلا تكون بحاجةٍ للتوقيت الصيفي، فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.