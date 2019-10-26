رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لـ شهر أكتوبر 2019

من المتوقع، أن يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية بمبلغ 100 دولار لشهر 10، في الأيام المقبلة، من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، استعدادًا للصرف من خلال فروع البريد المنتشرة في جميع مناطق القطاع.

وقد وصلت السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى قطاع غزة، مع الإعلان عن صرف المنحة القطرية بمبلغ 100 دولار.

لم يتم تنشيط رابط فحص المنحة القطرية بمبلغ 100 دولار شهريًا حتى الآن. سنقوم بتحديثه على الفور بمجرد تفعيل الرابط من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

من المعتاد أن تنشر وزارة التنمية الاجتماعية في غزة رابطًا لفحص المنحة القطرية 100 دولار مباشرة للاستعلام عن أسماء المستفيدين، عن طريق إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال نافذة مخصصة على موقعها الرسمي.

جدير بالذكر أن اللجنة القطرية أنفقت المنحة القطرية 100 دولار للعائلات الفقيرة في غزة بتاريخ 26/9/2019، حيث تم إنفاق العملية من خلال فروع مكاتب البريد في قطاع غزة لحوالي خمسين ألف أسرة فقيرة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 في غزة اضغط هنا

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، وتأتي ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تم التوصل لها العام الماضي.