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ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:44 - 26 أكتوبر 2019
أسرى أسرى
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ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 26 من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير رائد محمود جميل الشيخ من شمال القطاع المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس/
الأسير عبد الله ماهر علي قوقا (30 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.. 
والأسير رياض عبد القادر راضي عرفات (44 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.. 
والأسير عامر علي عبد اللطيف طنبور (35 عامًا) المحكوم بالسجن 25 وهم معتقلون منذ عام 2007، وأمضوا 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير مجدي أمين جلال جابر (35 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير ثائر عزمي محمد حسنية (43 عامًا) من مخيم جنين المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

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