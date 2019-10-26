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روسيا تكشف عن حراسة القوات الأمريكية لنقل النفط السوري المهرب

  • فلسطين اليوم - سوريا
  • 09:11 - 26 أكتوبر 2019
سوريا سوريا
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن معلومات جديدة، تفيد بأن القوات الامريكية كانت تحرس صهاريج نقل النفط السوري "المسروق" إلى خارج البلاد، وسط مردود مالي كبير يعود إلى حسابات لصالح شركات امنية أمريكية، بفعل بيع النفط.

وأعلنّ المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء "إيغور كوناشينكوف"، أن نقل النفط السوري خاصة في مناطق شرق الفرات، إلى خارج البلاد، كان تحت حراسة أمنية أمريكية.

ونشرت وزارة الدفاع صورًا التقت بواسطة الأقمار الصناعية، لحظة تهريب النفط السوري عبر صهاريج خاصة لنقله، من قبل تنظيم "داعش"، وتحت الحراسة العسكرية الامريكية.

       

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