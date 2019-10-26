مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر السبت، عدة مناطق في الضفة الغربية .

وبحسب مصادر محلية، فإن الاقتحامات تركزت في المحافظات الجنوبية من الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال احتجزوا طفليْن واستجوبوهما قبل أن يفرجوا عنهما، وذلك في منطقة الحرايق بمدينة الخليل.

وفي ذات المحافظة، جرى اقتحام منطقة دوار التحرير بمدينة الخليل، وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة داخل محال تجارية.

واقتحم الجنود حي عبيد داخل قرية العيساوية في القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، تمكن شبان من إلقاء عبوة متفجرة محلية الصنع "كوع" صَوب معسكر لقوات الاحتلال في محيط مسجد بلال بن رباح شمالي بيت لحم، فيما رشق شبّان مركبات مستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة، قرب بلدة عزون شرق قلقيلية،

وفي المحافظة نفسها اقتحم جيش الاحتلال قرية عزبة الطبيب شرقا.