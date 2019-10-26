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حالة الطرق لهذا الصباح السبت 26/10/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:25 - 26 أكتوبر 2019
شرطة مرور شرطة مرور
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أعلنت شرطة المرور في غزة، اليوم السبت، توضحيًا بشأن حركة المرور وحالات الطرق على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية منذُ الصباح الباكر.

ونوهت الشرطة، إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح وسوق السيارات في مدينة غزة،

وطالبت الشرطة، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافة آمنة وكافية، على طريق سوق الزوايدة في محافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة.

وقالت، "إن حركة المرور في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي".

ونوهت إلى السائقين أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.

ووضعت الشرطة، إرشادات أنه في حالة وقوع الحوادث على السائق أن يبادر في تحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وأشار إلى إنّ دائرة تحقيقات حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة 3 حوادث سير، أسفرت عن إصابة واحدة خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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