ارتفاع قتلى احتجاجات العراق الى 31

ارتفع صباح اليوم السبت، عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 31، بعد مقتل متظاهر رابع في محافظة البصرة جنوبي العراق توفي متأثراً بجراحه بعد ان دهسته دورية للشرطة وسط المدينة.

وقالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، إن 30 قتيلاً و2312 جريحا سقطوا في احتجاجات الجمعة في بغداد ومدن الوسط والجنوب.

وأضاف المصدر أن "المستشفى تلقت في ساعة متأخرة من ليلة امس حالة دهس لمتظاهر من قبل دورية للشرطة وسط مدينة البصرة"، مشيرا الى ان "الحالة الصحية للمتظاهر كانت سيئة للغاية".

وأوضح المصدر أن "المتظاهر توفى لاحقا".

وتابع "بذلك سجلت محافظة البصرة ارتفاع قتلى الاحتجاجات خلال 24 ساعة لـ4 متظاهرين".

واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة، الجمعة، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.

وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين. -