الاحتلال يقرر فرض عقوبات ضد السلطة جراء منع استيراد الأبقار

قررت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، جراء قطع الأخير استيراد الابقار الأول، وفقًا ما أفاد به المحلل الإسرائيلي "غال بيرغر".

وأوضح المحلل للشؤون الفلسطينية "بيرغر"، أن الاحتلال سيتخذ إجراءات "معادية" وجديدة، لإجبار السلطة على التراجع عن قرارها في مقاطعة استيراد الابقار والمواشي.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أكد بأن حكومته ماضية في الانفكاك التدريجي الاقتصادي عن الاحتلال، فيما يواصل الأخير حجز مليارات الشواكل من أموال السلطة، وأفرج عن جزء من الاموال في إطار "سياسة الابتزاز"، ضد ارزاق الفلسطينيين.