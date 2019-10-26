طقس فلسطين: أجواء باردة نسبياً وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

يكون الجو اليوم باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، فيما تسقط على المناطق الجنوبية زخات من الامطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم غد "الأحد"، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، كما تسقط زخات من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

أما يوم الاثنين يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء القادم يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصه مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي السبت والاحد من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية .

2- شدة سرعة الرياح. 3-خطر الانزلاق على الطرقات . 4- تدني مدى الرؤيا الافقية .