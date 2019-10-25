اعصار مصر.. حديث المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة مع أنباء اعصار قالت مواقع الأرصاد أنه سيضرب منطقة البحر المتوسط، و يصل الى السواحل الشمالية المصرية.

و كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أكدت أن وكالة ناسا نشرت صورة تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وتوقعت حدوث إعصار مداري "غير عادي ونادر"، في بعض مناطق مصر وفلسطين المحتلة، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

ووفقاً للصحيفة، فإن الإعصار المداري النادر سيتركز في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية والأردن.

و نظراً لأن الأعاصير لا تصل الى مناطق الشرق الأدنى، و بلدان المتوسط، فقد أطلقت وكالة ناسا اسم "ميديكين" على الإعصار المرتقب، مما أثار حالة من السخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا اسماً مصرياً على الاعصار.

فبينما أطلقت وكالات الانباء وسم #إعصار_ميديكين ، على الاعصار، رأى البعض أن الإعصار مصري وبالتالي يجب أن يمنح اسما مصريا و اطلقوا عليه وسم #إعصار_عصمت .





















