تيار المستقبل ينفي صحة بيان تحدث عن استقالة الحريري

نفى تيار المستقبل اللبناني صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام، قالت فيها أن بيانا صدر عن مكتب التيار يتحدث عن أن "استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري انتحار سياسي".

وقال التيار في بيان عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "تداولت وسائل الإعلام، منذ قليل، موقفا منسوبا للمكتب السياسي في (تيار المستقبل)".

وأضاف البيان: "يهم تيار المستقبل التأكيد أن أي بيان أو موقف لم يصدر عن المكتب السياسي اليوم، فاقتضى التوضيح".