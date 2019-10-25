تيار المستقبل ينفي صحة بيان تحدث عن استقالة الحريري

نفى تيار المستقبل اللبناني صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام، قالت فيها أن بيانا صدر عن مكتب التيار يتحدث عن أن "استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري انتحار سياسي".
وقال التيار في بيان عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "تداولت وسائل الإعلام، منذ قليل، موقفا منسوبا للمكتب السياسي في (تيار المستقبل)".
وأضاف البيان: "يهم تيار المستقبل التأكيد أن أي بيان أو موقف لم يصدر عن المكتب السياسي اليوم، فاقتضى التوضيح".
صدر عن "تيار المستقبل" ما يلي:— Blue Force (@futuremovement) October 25, 2019
تداولت وسائل الاعلام، منذ قليل، بموقف منسوب للمكتب السياسي في "تيار المستقبل".
يهم "تيار المستقبل" التأكيد أن أي بيان أو موقف لم يصدر عن المكتب السياسي اليوم، فاقتضى التوضيح.