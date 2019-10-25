ماليزيا ستفتح سفارة لها في فلسطين

أعلن مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا اليوم الجمعة عزم بلاده فتح سفارة معتمدة في فلسطين في الأراضي الأردنية.

و أوضح مهاتير محمد خلال مشاركته في قمة حركة عدم الانحياز الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان حضرها ممثلون عن 120 دولة: "إن اسرائيل لن تسمح بافتتاح سفارة ماليزية على الأراضي المحتلة الفلسطينية، وفي هذا السياق سنفتتح سفارتنا لدى فلسطين في الأردن"، مؤكداً استمرار دعم بلاده لفلسطين.

وأضاف محمد أن المجتمع الدولي لا يكترث بالمشاكل التي تواجهها فلسطين، ولم يتحرك ضد "إسرائيل"، و أن قرارات المنظمة الدولية التي أسستها الدول القوية، يتم تجاهلها.

و تابع قائلاً: "إن ضمَّ إسرائيل بعض المناطق في الضفة الغربية، وإعلانها القدس عاصمةً لها، أمر فيه إخلال بالقوانين الدولية".

واستطرد يقول: "العديد من الدول الغربية دعمت هذه الخطوة، ونقلت سفاراتها إلى القدس (..)، ماليزيا لن تدعم مثل هذا القرار".