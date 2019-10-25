العمادي يعلن عن صرف المنحة القطرية 100 دولار بدءاً من الأحد القادم

أعلن السفير القطري محمد العمادي، صرف مساعدات نقدية بقيمة 100 دولار لـ 75 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد القادم، وفقاً للآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

و كانت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أعلنت في تصريح لها مساء اليوم الجمعة أن صرف المنحة القطرية سيكون عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة , بدءا من يوم الاحد 27/10 وحتى يوم الخميس.

ويمكن الاستعلام عن الاسماء المستفيدة من هذه المنحة من خلال رابط وزارة التنمية الاجتماعية والذي سينشر غدا السبت .