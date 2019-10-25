الحية يجدد ترحيب حركته بالانتخابات الشاملة و العمل على انجاحها

جدد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، ترحيب حركته بالانتخابات الوطنية الشاملة، مؤكداً بأن الحركة مستعدة لخوضها وإنجاحها.

و قال الحية في كلمة له خلال حفل تكريم شهداء عائلة النجار في مدينة خانيونس اليوم الجمعة: "إن حركة حماس تريد أن تكون الانتخابات عنواناً للوحدة الوطنية، و من خلالها يتم اعادة بناء المؤسسات الوطنية على قاعدة الشراكة لمواجهة الاحتلال و مخططاته، و التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية و صفقة القرن".

و أشار الحية الى أن حركته تعمل مع كل الفصائل الفلسطينية للوصول للوحدة الوطنية التي تعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تحتضن الكل الفلسطيني و تحقق وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج.

وتابع يقول: "نحن إيجابيون مع كل خطوة تحقق المصالحة بشكل حقيقي، وتفضي إلى تغيير الواقع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الصهيوني".