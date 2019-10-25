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قناة عبرية: غانتس سيقدم عرضاً لنتانياهو لتشكيل حكومة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:41 - 25 أكتوبر 2019
نتنياهو وغانتس نتنياهو وغانتس
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ذكرت القناة العبرية الـ 13 بأن رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس سيقدم عرضاً  لحزب "الليكود" الذي يرأسه بنيامين نتانياهو حول رؤيته لتشكيل حكومة وحدة.

و وفقاً للقناة العبرية، فيقترح غانتس على "نتنياهو" التنازل عن أحد الشرطين اللذين وضعهما نتنياهو، وهما أن يتولى رئاسة الحكومة بموجب اتفاق تناوب مع "أزرق أبيض"، بالإضافة الى تمسكه بـ"كتلة اليمين" وإصراره على التفاوض باسم جميع مركباتها.

و اشارت القناة الى أن نتنياهو بهذا المقترح سيكون مخيراً، إما التخلي عن شراكته بـ"كتلة اليمين"، وتولي رئاسة الحكومة أولا، وإما القبول بحكومة وحدة واسعة مع "أزرق أبيض" تضم شركائه في كتلة اليمين، على أن يتولى المنصب ثانيًا بموجب اتفاق تناوب مع غانتس.

القناة العبرية لفتت الى أن اقتراح غانتس هذا ربما يُحدث انفراجاً في المشهد السياسي المتعثر منذ الانتخابات الأخيرة، و لا سيما بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة خلال المهلة المحددة له.

 

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