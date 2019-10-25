السيد نصر الله: الحراك الشعبي اللبناني عابر للطوائف والمناطق

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الحراك الشعبي اللبناني بأنه عابر للطوائف والمناطق، ويعبر عن آلام الناس.

وقال نصر الله في خطاب له مساء الجمعة بثته قناة الميادين، إن هذا الحراك الشعبي ليس خاضعا لأي حزب أو سفارة، وأثبت أن اللبنانيين يقفون ويصرخون ويرفعون أصواتهم في وجه الجميع، وأن الشعب اللبناني استعاد الثقة بنفسه وأنه يستطيع النزول إلى الشارع مستقبلا".

وأضاف قائلاً:" "إذا شارك الحزب في الحراك فسيتخذ مسارً آخراً ، مؤكداً على أن ابتعاد الأحزاب عن الحراك سيحقق مصلحة كبيرة له.

وأشار إلى أن الحزب يدعو المتظاهرين إلى عدم السماح للأحزاب بركوب موجة الحراك واستغلالها، فيما بعض الأبواق والإعلام الخليجي حاول القول من اليوم الأول إن الحزب هدد المتظاهرين ".