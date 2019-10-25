اللبنانيون يواصلون حراكهم السلمي ضد الحكومة لليوم التاسع

يواصل اللبنانيون لليوم التاسع على التوالي احتجاجاتهم ضد الحكومة برئاسة سعد الحريري، ويطالبون باستقالتها، بعد اتهامهم لها بالفساد، وسوء الأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس اللبناني ميشال عون بتشكيل وفد من المتظاهرين للحوار معه والاستماع لمطالبهم.

ورفع المشاركون مطالب واضحة تقضي بإسقاط الحكومة وإصلاحات اقتصادية ومحاكمة الفاسدين والمسؤولين الذين أوصلوا الوضع المالي والاقتصادي إلى هذا الانهيار.

بدوره أكد الجيش اللبناني في بيان له، على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، محذراً في الوقت ذاته المتظاهرين من التعرض للحريات العامة والخاصة. ودعا "إلى احترام حق التنقل والكف عن الممارسات التي تتعرض للحريات العامة والشخصية". وفق وسائل إعلام لبنانية.