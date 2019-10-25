صحيفة عبرية تثير جدلاً بصورة لمتظاهرة لبنانية

أثارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بنشرها صورة لشابة لبنانية وسط المتظاهرين، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، واتهمها البعض بأنها تتعامل مع إسرائيل، وهو ما نفته المواطنة اللبنانية جملاً وتفصيلاً وتبرأت من كل الاشاعات التي روجت ضدها.

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية من إعداد الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري من داخل تظاهرة وسط بيروت ، صورة لمتظاهرة ترتدي الزي العسكري والعلم اللبناني، واختيرت بعناية لإيهام اللبنانيون بأنها تعمل مع الصحيفة، وهو ما تعامل معه بعض اللبنانيين ووجهوا اتهامات للمتظاهرة بأنها مندسة بين المتظاهرين.

بدورها نفت المتظاهرة اللبنانية جوان خليل صاحبة الصورة، كل ما أشيع عنها عبر قناة "MTV" اللبنانية.

يشار إلى أن لبنان يشهد احتجاجات واسعة لليوم التاسع على التوالي، على أداء الحكومة برئاسة سعد الحريري ، ويطالب المحتجون باستقالتها وتشكيل حكومة بعيدة عن الأحزاب.



