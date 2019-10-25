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ناسا تتوقع إعصار مداري نادر في طريقة لمصر وفلسطين والأردن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:44 - 25 أكتوبر 2019
إعصار مداري نادر إعصار مداري نادر
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أفادت صحيفة أمريكية أن وكالة ناسا نشرت صورة تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وتوقعت حدوث إعصار مداري "غير عادي ونادر"، في بعض مناطق مصر وفلسطين المحتلة، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إلى أن الإعصار المداري النادر سيتركز في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية والأردن.

ولفتت إلى أن التأثيرات ستتضح صباح يوم غدٍ السبت إلى منتصف النهار".

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