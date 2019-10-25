بلدية نابلس توقف حملة إزالة التعديات مؤقتا على خلفية الحادث الأليم

طالب محافظ نابلس بلدية نابلس بإيقاف حملة إزالة التعديات للبسطات والمحال التجارية، احتراما لروح الفقيد الشاب فراس الشايب 21 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري أطلقه أحد المعترضين على حملة الإزالة.

وطالب المحافظ من جميع قوات الأمن بالانسحاب من المكان وتأجيل تنفيذ حملة الإزالة بشكل مؤقت.

وذكرت البلدية في بيان لها، وزعته على وسائل الإعلام، "أنه في الوقت الذي باشرت فيه بلدية نابلس بتنفيذ خطة إزالة التعديات وفرض سيادة القانون والنظام بالشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية والامنية ذات العلاقة، خرج أحد المعارضين لهذه الخطة، وقام بإطلاق النار مستهدفا طواقم بلدية نابلس والأجهزة الأمنية وعدد من المواطنين المتجمهرين في موقع الحدث، ما أدى الى استشهاد أحد المواطنين الأبرياء".

وقالت البلدية :"إنه نتيجة لهذا الحادث المؤسف، طالب محافظ نابلس بلدية نابلس بإيقاف الحملة، احتراما لروح الفقيد، وطلب من كافة قوات الأمن بالانسحاب من الموقع وتأجيل تنفيذ الخطة وبشكل مؤقت".