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أهالي بلدة أبو ديس يؤدون صلاة الجمعة في خيمة اعتصام دعماً للأسرى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:28 - 25 أكتوبر 2019
الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
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أدى المواطنون صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام المقامة في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إسناد للأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

ونظم الأهالي عقب انتهاء صلاة الجمعة وقفة إسنادية للأسرى، نددوا خلالها بجرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومحاولاته المتكررة لكسر صمودهم.

يشار إلى أن عدد من الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الاداري التي تنتهجها إدارة السجون الاسرائيلية بحقهم، وتم مقابلتها بإجراءات انتقامية من ادارة السجون بتثبيت الاعتقال الادارية مرة اخرى لعدد من الاسرى رغم تدهور وضعهم الصحي.

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