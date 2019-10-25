أهالي بلدة أبو ديس يؤدون صلاة الجمعة في خيمة اعتصام دعماً للأسرى

أدى المواطنون صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام المقامة في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إسناد للأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

ونظم الأهالي عقب انتهاء صلاة الجمعة وقفة إسنادية للأسرى، نددوا خلالها بجرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومحاولاته المتكررة لكسر صمودهم.