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اعتبرها تغولاً على حرية الرأي والتعبير

"الأورومتوسطي" يوجه رسالة للأمم المتحدة في اعقاب اغلاق السلطة 59 موقعاً اخبارياً

  • فلسطين اليوم - جنيف
  • 12:37 - 25 أكتوبر 2019
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كشف المركز الأورومتوسطي لحقوق الانسان النقاب عن ارساله رسالة إلى الأمم المتحدة عبّر خلالها عن قلقه البالغ إزاء حالة حرية التعبير، في اعقاب اغلاق السلطة لـ 59 موقعاً اخبارياً على الشبكة العنكبوتية، مشدداً في رسالته أن اغلاق تلك المواقع الإخبارية يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير.

واوضح الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في رسالته مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير" كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعًا إخباريًا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة الفلسطينية 2018 وهو ما يشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.

يشار إلى أن محكمة الصلح في رام الله قضت بإغلاق 59 موقعاً اخبارية بذرائع وحجج واهية، وذلك بعد دعوى مقدمة النيابة العامة.

 

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