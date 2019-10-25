هكذا سيصبح موظفو المكاتب بعد 20 سنة.. مشاهد مرعب للموظفين!

إنَّ اكثر الأشخاص باتوا عرضة للمشكلات صحية، والآلم الظهر والغضروف وضعف النظر والتوتر والصدافع هم موظفو المكاتب، وفقاً لخبراء في الصحة.

وكشف خبراء في الصحة العامة عن الشكل الذي من الممكن أن يبدو عليه موظفو المكاتب خلال 20 عاما فقط، في حال لم يجر إجراء أي تغييرات في بيئات العمل، إذ يطالب الخبراء بضرورة إجراء العديد من التغييرات على تلك البيئات لصالح صحة الموظف.

وصمم الخبراء نموذجا بالحجم الطبيعي باسم "إيما"، لإظهار شكل موظفي المكاتب في المستقبل، وبينوا كيف ان ايما تعاني من مشاكل في الرقة نتيجة الجلوس الطويل واحمرار الجفن وقصر النظر نظراً للتحديق لساعات طويلة في شاشة الكمبيوتر.

وصُمم نموذج "إيما" في أعقاب تقرير أطلق عليه "زميل العمل في المستقبل"، والذي كشف أن أكثر من 90٪ من موظفي المكاتب في المملكة المتحدة يعانون من مشاكل صحية بسبب العمل وراء المكاتب والسلوكيات الخاطئة من قبل الموظفي.

ونصح معدو التقرير اصحاب العمل والموظفين بمعالجة المسببات لأمراض المكاتب، مع ضرورة إجراء تغييرات جذرية في حياتنا العملية، مثل التحرك أكثر، أو معالجة وضعنا في مكاتبنا، أو أخذ فترات راحة منتظمة للمشي، بدلاً من أن نصبح كشكل ايمي.