صور: "رياضية الجهاد" تختتم بطولة الاسير طارق قعدان

اختتمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة مساء اليوم, بطولة الاسير طارق قعدان لكرة القدم بعنوان " بعزمك ستقهر السجان " .

وحضر البطولة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب سعد صايل بمدينة غزة قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي ولفيف من الجماهير.

وشارك في البطولة 14 فريقاً رياضياً من كافة مناطق الإقليم, وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة, حيث تأهل للدور النهائي كلاً من فريق منطقة التفاح وفريق منطقة التركمان, وانتهت البطولة بحصول فريق منطقة التفاح على المركز الأول .

وخلال كلمة له قال الاسير المحرر تامر الزعانين إن الاسرى هم مهجة قلوبنا ولن ننساهم سواء في الملاعب الرياضية والمدارس والجامعات, وكذلك في جميع المحافل الدولية.

وتابع الزعانين " نحن في حركة الجهاد الإسلامي و مؤسسة مهجة القدس نبارك كل فعاليات الدعم والإسناد للأسرى ".

وأشار الزعانين إلى أنه رغم الظروف الصحية الصعبة للأسرى المضربين, إلا أن عزيمتهم عالية وإرادتهم قوية وهم على ثقة بالنصر كما انتصر الأسير اسماعيل على بالأمس بعد إضراب استمر لمدة 102يوماً.

بدوره أشار الأستاذ خميس الهيثم مسؤول حركة الجهاد الإسلامي_إقليم غزة إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التى أطلقها الإقليم دعما واسنادا للاسير طارق قعدان والأسرى المضربين.

وفي نهاية البطولة تم تكريم المحكمين للبطولة والفرق الفائزة بالمركز الأول والمركز الثاني.









































